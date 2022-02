Poročilo STA včeraj, 15. februarja ob 12. uri: »Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so se nekatere ruske vojaške enote, ki so razporejene v bližini Ukrajine, začele vračati v svoja oporišča. To so potrdili tudi v Kremlju. Iz Kijeva pa so sporočili, da so skupna diplomatska prizadevanja Ukrajine in Zahoda uspela zaustaviti rusko zaostrovanje.«

Če prevedemo: takoj ko je Janša, ki je očitno pozabil, da ni več predsedujoči Evropski uniji, oznanil, da gre v Kijev osebno reševat rusko-ukrajinski konflikt na robu vojne, sta se obe strani ustrašili in se raje dogovorili za mirno rešitev spora ter umik vojske z meje. Jp, moč našega premierja je, kot smo pravilno predvidevali, neizmerna.