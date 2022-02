To je počel že kot mlad komunist, ko je s svojimi ekstremnimi komsomolskimi stališči, ki se jih ne bi sramoval niti Stalin, hotel spreminjati Zvezo komunistov. Svoje ideje je izpopolnjeval na študiju v Kumrovcu in jih širil vse od Grosupljega do Jajca. Ni mu uspelo, bil je preveč radikalen tudi za svoje partijske šefe, zato so ga izključili, čemur je oporekal s pritožbami, vendar ni uspel.

Ta neizživeta revolucionarna pot mladega komunista je na njem pustila globoke sledi. Vse to je nosil in še nosi v sebi do današnjih dni. Ostal je pravi revolucionar, ki zanika obstoječi red in ga vedno prilagaja sebi v prid, tudi s silo, če ne gre drugače. V ta namen izkorišča vsa legalna in predvsem nelegalna sredstva.

Ko je bila Slovenija v osamosvojitveni vojni, je prodajal orožje za svoj žep, čeprav je vedel, da bo s tem oslabil lastno borbeno sposobnost. Hotel je tudi sprovocirati veliko močnejšega nasprotnika z bombardiranjem njihovih kasarn, pa so mu to preprečili komandanti vojaških enot na terenu. Njegovo ravnanje v vojni tako dokazuje, da je on res deloval kot fantom, ki živi v fantazijskem svetu. Soborci, ki so odklonili samomorilski napad na kasarne v Ljubljani, ga takrat niso razumeli, tako kot nekoč tudi partija ne, kar ga je spet prizadelo. Zato je po koncu vojne odstranil vse neposlušne soborce, da danes o njih ni ne duha ne sluha. O denarju od prodaje orožja pa nima smisla razglabljati, ker je fantomsko izginil.

Kot politik pa Janša deluje zelo samovoljno in ne upošteva interesov Slovenije in osnovnih demokratičnih pravil, tudi zakoni in ustava so zanj nepomembni. Nekaj najbolj odmevnih primerov lahko zaradi pomanjkanja prostora zgolj naštejemo: Depala vas in vojaški obračun s civilisti, dogovarjanje s predsednikom hrvaške vlade o incidentih v Piranskem zalivu, odstop od mejnega sporazuma Drnovšek-Račan, TEŠ 6, Patria in zastaranje kazenskega postopka, prisluškovanje kabinetu predsednika vlade Pahorju, nezakonito financiranje stranke SDS prek pranja denarja v tujini, skrivanje pred vročanjem sodnih pošiljk, razprodaja Slovenije madžarskim interesom, lažnivi strankarski mediji in podrejanje javnih medijev stranki SDS, policijsko nasilje nad mirnimi protestniki, tudi branje ustave pred parlamentom je kaznivo, uničevanje nevladnih organizacij in kulturnikov, samopošiljanje nabojev vladnim politikom, vladanje z odloki mimo parlamenta itd.

Zdaj pa skuša Janša na ustavnem sodišču s pomočjo svojih »pijonov« Vilija Kovačiča in novinarja Nova24TV Luke Perša kar prepovedati delovanje dveh opozicijskih strank, Levice in SD. To kaže, kako se Janša boji svojega skorajšnjega poraza na aprilskih volitvah in poskuša storiti vse, da bi še ostal na oblasti, ki mu zagotavlja pravno varnost v aktualnih in še prihajajočih pravosodnih postopkih. Tudi njegovi najožji sodelavci, od ministrov, direktorja policije in državnih sekretarjev, so obremenjeni s tožbami za kazniva dejanja. Zato moramo biti pozorni na vse poteze, ki jih bo Janša vlekel pred volitvami in med njimi. Janša je velik privrženec Trumpa in posnema njegove metode, zato je treba še pravočasno apelirati na državne organe in jih obvezati, naj bodo v policiji in pravosodju pripravljeni na morebitno nezakonito vpletanje Janše v potek volitev. Upam pa, da morebitnega vpletanja vojske v tem primeru ni treba omenjati, ker bi to pomenilo pravo katastrofo, in to ne samo fantomsko.

Gorazd Cuznar, Črnomelj