Nepreslišano: Danilo Zavrtanik, nekdanji rektor Univerze v Novi Gorici

Zgodba z visokim šolstvom in znanostjo je stara kot slovenska država. Nismo sledili razvoju, krivdo pa nosimo kar vsi, saj se korenitim spremembam bolj ali manj upiramo. A svet se je spremenil, smo del globalnega sveta in izbiri sta pravzaprav le dve: ali bomo tekmeci in na strani zmagovalcev ali pa poraženci. Slovenija bi lahko bila za mlade zelo zanimiva destinacija. Ponudimo lahko zelo veliko. Kar zadeva kvaliteto študija in raziskovanje, tu ni težav, smo evropsko in svetovni primerljivi. Naprej, v Sloveniji je zelo prijetno živeti. Trčimo pa tu ob jezik. Prepričan sem, da slovenščina ne bi smela biti ovira za razvoj visokega šolstva in znanosti. Strah, da se bo slovenščini nekaj zgodilo, je odveč. Naš jezik je eden od uradnih jezikov EU in to je skupen dosežek vseh nas, na kar moramo biti ponosni, preprečiti pa moramo, da postane cokla razvoja.