Svetniki Občine Ivančna Gorica so na prvi letošnji seji soglasno sprejeli rebalans proračuna za leto 2022. Letošnji proračun je rekorden tako po prihodkih kot po odhodkih. Od 28,7 milijona evrov celotnih odhodkov je kar 16 milijonov namenjenih za investicije v občini.

Večji projekti, ki si jih lahko v letošnjem letu v občini obetajo, so poleg že začete izgradnje zahodne obvoznice pri Malem Hudem in skorajšnjega začetka gradnje nadvoza čez železniško progo še izgradnja vrtca v Šentvidu pri Stični, prenova splošnih ambulant v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, izgradnja kanalizacije Spodnja Draga, izgradnja vodovoda Ravni Dol, prenova športnega parka pri šolskem centru v Ivančni Gorici, modernizacija cest in pločnikov v občini… Poleg teh projektov bo odprtih še več manjših gradbišč, predvsem zaradi prenove cest, javnih igrišč, vodovodov in kanalizacijskih omrežij.