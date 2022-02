Tudi drugi večer prvih tekem osmine finala lige prvakov bo poskrbel za boj velikanov. V Milanu se bosta udarila italijanski prvak Inter, pri katerem uspešno nastopa slovenski vratar Samir Handanović, in Liverpool. Nič manj ne bi bila za slovenske ljubitelje nogometa zanimiva druga tekma, na kateri bo Salzburg poskušal zagreniti življenje nemškemu velikanu Bayernu, a bo zaradi poškodbe stegenske mišice tekmo izpustil 18-letni Benjamin Šeško.

Inter – Liverpool

»Čakati sem moral 54 let, da sem zaigral na kultnem San Siru, zdaj pa bom na njem gostoval dvakrat v treh mesecih. Navdušen sem,« je po žrebu osmine finala lige prvakov, ki je njegovemu Liverpoolu namenil Inter, z nasmehom na obrazu razlagal nemški trener Jürgen Klopp. V skupinskem delu se mu je dolgoletna želja uresničila, ko je gostoval pri Milanu in se veselil uspeha z 2:1. Zdaj se bo pomeril še proti mestnemu tekmecu Interju, proti kateremu upa na podoben razplet. Črno-modri so po finančnih težavah poleti nekoliko prevetrili moštvo. Zapustili so ga Romelu Lukaku in Hachim Hakimi ter trener Antonio Conte. Zamenjavo za Lukakuja je Inter našel v Edinu Džeku, za Hakimija v Denzelu Dumfriesu, namesto Conteja pa je prišel pred tem dolgoletni trener Lazia Simone Inzaghi. V postavitev ekipe, ki je po devetletni vladavini z italijanskega prestola lani zrinila Juventus, ni veliko posegal, temveč na neki način le nadaljeval Contejevo delo. Dolgo časa je kazalo, da se bo Inter sprehodil do drugega zaporednega italijanskega naslova prvaka, a je v zadnjih dneh naletel na mino. Najprej je z 1:2 klonil na mestnem derbiju proti Milanu, nato pa z 1:1 remiziral proti Napoliju. Vodstvo na lestvici je tako s točko prednosti prevzel Milan, a mora Inter odigrati še prestavljeno tekmo z Bologno, še točko manj ima Napoli.

Največja tegoba za Inzaghija bo odsotnost Nicoloja Barelle, ki je skupaj z Marcelom Brozovićem motor ekipe na sredini igrišča. Mladi Italijan je na zadnji tekmi skupinskega dela proti Realu Madrid prejel rdeči karton, disciplinska komisija Evropske nogometne zveze Uefa pa mu je dodelila dve tekmi prepovedi igranja. »Vemo, kaj nas čaka. Liverpool je bil eden od klubov, ki sem se jim želel izogniti pri žrebu. Kljub nekaj slabšim rezultatom smo dobro pripravljeni in verjamem, da imamo enake možnosti kot nasprotnik za napredovanje,« pravi Simone Inzaghi. Liverpool prihaja v Milano v dobri formi, saj je dobil zadnjih šest tekem. Večjih težav s poškodbami igralcev Klopp nima, tako da bo lahko proti Interju krenil na vso moč. »Šlo bo za pravi derbi v ligi prvakov, zato se ga že veselim. Edina Džeka in Alexisa Sancheza dobro poznamo, saj sta v preteklosti že igrala v Angliji, nekaj skrbi pa mi povzroča Lautaro Martinez. Gre za odličnega napadalca, ki te lahko kaznuje v vsakem trenutku.« A ravno Martinez je trenutno v precejšnji napadalni krizi. Nazadnje je bil med strelci Interja 12. januarja na superpokalnem obračunu proti Juventusu, ko je zadel z bele točke. Zadnji gol iz igre je zabil 17. decembra lani proti Salernitani.