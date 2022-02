Sam videoposnetek sicer kakega velikega prestiža ne kaže. Ubežnika so zvlekli iz belega kombija v kratkih oprijetih hlačah in ohlapnem puloverju. Zbili so ga na tla, mu nataknili lisice in ga odpeljali na policijsko postajo.

Šlo je za 40-letnega Enisa Kočana z vzdevkom Dec. Za njim je iskanje sprožilo koprsko sodišče, kjer sodijo preostalim članom tolpe, ki naj bi bili vpleteni v posel s 300 kilogrami heroina. Kočan je sicer rojen v kraju Berane v Črni gori.

Tovor s 300 kilogrami heroina so v koprskem pristanišču zasegli aprila 2018. Šlo je za pošiljko lepila za keramiko iz Irana, a je bil v 25 vrečah zelo čist heroin. Drogo so policisti zasegli, prazni pošiljki pa sledili do Lavrice na sedež podjetja Sarai. Tja so se pripeljali Aris Alibašič, Enis Kočan in Gregor Setnikar. Lastnika Aleksandra Vettorazzija ni bilo. Alibašiča in Setnikarja so kriminalisti aretirali šele po končani preiskavi, Kočan pa je izginil. No, kasneje se je kar sam na sodišču pojavil Vettorazzi. Sojenje zdaj na koprskem sodišču poteka proti trojici, Kočanu, ki ga čaka izročitev slovenskim pravosodnim organom, pa bodo verjetno sodili posebej.