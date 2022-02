Obrambni ministri bodo po Stoltenbergovih besedah naslovili najresnejšo varnostno krizo v Evropi v minulih desetletjih. "Iz Moskve prihajajo znamenja, da bi se diplomacija morala nadaljevati. To je razlog za previden optimizem, a za zdaj nismo zaznali znamenj umirjanja razmer na terenu," je povedal.

Kopičenje ruskih vojaških sil ob in v Ukrajini je najmnožičnejše kopičenje bojnih sil od hladne vojne. "Vse je nared za nov napad, a Rusija še ima čas, da se preneha pripravljati na vojno in si začne prizadevati za mirno rešitev," je še izpostavil generalni sekretar.

Ob tem je ponovil zavezniško vabilo Rusiji k čimprejšnjemu srečanju v okviru Sveta Nata in Rusije, mehanizma za posvetovanje in sodelovanje, ki so ga vzpostavili pred dvema desetletjema. Ta se je 12. januarja sestal prvič po dveh letih in pol.

Ponovil je tudi, da bo Nato vztrajal pri svojih jedrnih načelih, kot je pravica vsake države, da sama odloča o svoji varnostni ureditvi, da pa so se zaveznice pripravljene pogovarjati o krepitvi obstoječih komunikacijskih kanalov, o ruskih skrbeh glede evropske varnosti in o nadzoru nad oboroževanjem.