Najboljši nordijski kombinatorec zadnjih let Norvežan Jarl Magnus Riiber je v letošnji sezone vse podredil nastopu na olimpijskih igrah v Pekingu. V svetovnem pokalu je nastopil samo na 10 tekmah od 17 in je zmagal kar na osmih. Zaradi sedmih izpuščenih tekem v svetovnem pokalu zaseda skupno drugo mesto za Avstrijcem Johannesom Lamparterjem. Trikratni zaporedni dobitnik velikega kristalnega globusa je bil v letošnji sezoni pripravljen žrtvovati to lovoriko, da je vse podredil olimpijskemu nastopu. Veliki favorit je že na igrah v Pjongčangu dvakrat zasedel nehvaležno četrto mesto, z ekipo pa je prišel do srebra.

Sicer šele 24-letni Norvežan si je na Kitajskem obetal dve posamični kolajni in je bil nesporni favorit za zlato, saj je v svetovnem pokalu zbral že 39 posamičnih zmag. Ob prihodu v Peking pa se je začela njegova nočna mora številka dve na olimpijskih igrah. Test na covid-19 je pokazal pozitiven rezultat in Norvežan je moral v izolacijo. Ostal je brez nastopa na mali skakalnici, dobil pa je bitko s časom in nastopil na današnji posamični tekmi na veliki skakalnici, čeprav do danes ni opravil nobenega skoka za trening.

Z lastno napako do novega velikega razočaranja Na skakalnici okužba z novim koronavirusom ni pustila nobenih posledic. Že v prvem skoku, v poskusni seriji, je bil daleč najboljši med vsemi, saj je nastopil kar dva zaletna mesta nižje kot tekmeci. Tudi v edini tekmovalni seriji je Riiber pokazal, da je najboljši skakalec med nordijskimi kombinatorci. 24-letnik, ki je v letošnji sezoni zasedel tudi drugo mesto na norveškem državnem prvenstvu v solo skokih, je na skakalnici skočil izjemnih 142 metra in si je pred prvima zasledovalcema Kristjanom Ilvesom in Rjotam Jamamoto priboril 44 sekund prednosti za 10-kilometrsko tekaško preizkušnjo. Le pet tekmovalcev se je za Norvežanom na progo podalo z zaostankom manjšim od minute. Zdelo se je, da se preostali kombinatorci lahko borijo zgolj še za srebrno in bronasto kolajno, saj Riiber velja tudi za zelo dobrega tekača. Vprašanje je bilo le, koliko moči mu je pobrala okužba in kako se bo njegovo telo odzvalo na izjemen mraz. Organizatorji so se namreč odločili, da se start teka prestavi na zgodnejšo uro, saj je bila temperatura že takrat blizu -20 stopinj Celzija, kar je najnižja dovoljena temperatura za izvedbo tekaškega dela tekme. Riiber je tekmo začel odločno in je v prvem izmed štirih 2,5-kilometrskih krogov brez težav držal veliko prednost. A le do prihoda na stadion. Norvežan je izgubil koncentracijo in je namesto v nov krog zapeljal na progo, ki vodi proti cilju. Napake se je zavedal šele po nekaj sekundah in dolgo je potreboval, da se je vrnil na pravo pot. Že v drugem krogu so ga ujeli trije tekmovalci, a upanje za zlato je še vedno obstajalo, saj je Riiber še vedno veljal za najboljšega tekača v skupini kjer so bili še Lamparter, Manuel Faisst in Akito Watabe.