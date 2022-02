Od šestnajst do 57 let so stari osumljenci, pri katerih so policisti in kriminalisti iz policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor, Koper in Kranj včeraj opravili hišne preiskave. Sedmerica, gre za šest slovenskih in enega tujega državljana, naj bi prek spleta prejemala posnetke in fotografije spolne zlorabe otrok, starih zgolj od tri pa do trinajst let. Razširjali naj bi skupno 1363 fotografij in posnetkov z ostudno, nezakonito vsebino. »Med žrtvami ni slovenskih otrok, prav tako slovenski državljani gradiva niso izdelovali sami ali sami fizično zlorabljali otrok,« je o obsežni kriminalistični preiskavi povedal Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Zasegli so jim skupno 119 elektronskih naprav in nosilcev elektronskih podatkov. Te bodo v nadaljevanju preiskave natančno pregledali, o ugotovitvah pa obvestili pristojno tožilstvo. Tako še ni znano, koliko nezakonitih fotografij ali videov spolne zlorabe otrok je na njih. Preiskava bo usmerjena predvsem v identifikacijo otrok, ki so na posnetkih. Osumljenim grozi od šest mesecev do osem let zapora.