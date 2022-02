Navalni, najvidnejši kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, kazen prestaja v kazenski koloniji v kraju Pokrov kakih sto kilometrov vzhodno od Moskve. Današnja obravnava poteka na tamkajšnjem močno varovanem sodišču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navalni je bil 20. avgusta 2020 na poti z letalom v Rusiji, ko se je začel slabo počutiti in je pristal v bolnišnici. Kasneje se je izkazalo, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, za napad pa sta tako on kot Zahod okrivila Kremelj, ki vsakršno odgovornost zanika.

Navalni je zdravstveno pomoč poiskal v Berlinu, ko pa se je 17. januarja lani vrnil v Rusijo, so ga na podlagi starih obtožb aretirali in nato obsodili na dve in pol leti v kazenski koloniji.

V novem primeru, ki so ga sprožili decembra 2020, sedaj Navalnega obtožujejo, da je od svoje politične organizacije za osebno rabo ukradel za več kot 4,7 milijona ameriških dolarjev donacij. Grozi mu do deset let zapora.

Na video povezavi je bilo videti Navalnega, ki se je obravnave udeležil v zaporniški uniformi. Pred tem sta se objela s soprogo, ki je dan pred tem zaprosila za udeležbo na obravnavi, ki sicer poteka za zaprtimi vrati.

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je obsodila sojenje kot navidezno, saj da želijo ruske oblasti zagotoviti, da Navalni ne bo kmalu izpuščen iz zapora.

Do začetka sojenja prihaja v tednu intenzivnih pogovorov med Rusijo in Zahodom glede Ukrajine. Danes naj bi se s Putinom v Moskvi sestal nemški kancler Olaf Scholz.

Zavezniki Navalnega so nemškega kanclerja pozvali, naj s Putinom govori tudi o usodi tega najpomembnejšega političnega zapornika v Rusiji. Opozarjajo, da mu želijo podaljšati kazen za še 15 let, medtem ko se drugi ukvarjajo z ukrajinsko krizo.

Navalnemu grozi tudi do šest mesecev zapora zaradi nespoštovanja sodišča, še navaja AFP.