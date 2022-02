»Sam zagovarjam, da ima vsak pravico, da izbira ali ravna na način, ki se mu zdi zanj ustrezen,« je dodal srbski igralec. »Nikoli nisem bil proti cepljenju,« je še povedal in pojasnil, da je bil kot otrok cepljen. Želi pa si svobodo izbire, kaj gre v njegovo telo.

Štiriintridesetletnik, ki proti covidu-19 ni cepljen, po lastnih besedah pa je kronsko bolezen prebolel že dvakrat, je dodal, da se bo odpovedal nastopu na turnirjih, ker so »načela odločanja o lastnem telesu pomembnejša od katere koli zmage ali česar koli drugega«.

»Sam skušam kar najbolj poslušati svoje telo, kolikor je to mogoče,« je za BBC še dodal Srb, ki se je obenem prvič javno ogradil od proticepilskega gibanja, četudi so ga zaradi statusa necepljenosti deportirali iz Avstralije in je na prvem grand slamu sezone ostal brez boja za zmago.

»Nikoli nisem dejal, da sem del tega gibanja ali da ga podpiram,« je o proticepilstvu poudaril Đoković in dodal: »Res je žalostno, da je prišlo do takšne napačne predstave in napačnega sklepanja na podlagi nečesa, s čimer se v celoti ne strinjam.«

Dodal je še, da ohranja možnosti za cepljenje proti covidu v prihodnosti odprte, »ker se moramo vsi skupaj kolektivno potruditi, da najdemo najboljšo možno rešitev za konec covida«.

»Nikoli nisem bil proti cepljenju. Razumem, da si vsi, globalno gledano, prizadevajo čim bolj omejiti ta virus in ga, upam, čim prej zatreti,« je še dejal Đoković, ki naj bi se na igrišča vrnil na turnirju v Dubaju 21. februarja.

Za nastopanje na turnirju v Dubaju zadostuje negativen test PCR, cepljenje ni obvezno.