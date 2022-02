Tožilstvo v Weidenu je začelo preiskavo zaradi suma umora iz malomarnosti, telesnih poškodb in kršitve zakona o mamilih. Preiskovalci poskušajo ugotoviti, kako, kje in kdaj se je mamilo znašlo v steklenici in kdo je vedel za to, je povedal tožilec Schäfer.

Pet moških in tri ženske, stare od 33 do 52 let, so v soboto zvečer z znaki zastrupitve prepeljali v bolnišnico. 52-letnik je kasneje umrl. Nobeden od preostalih sedmih ljudi, ki so jih odpeljali v bolnišnico, trenutno ni v kritičnem stanju.

Vsi so v bavarski restavraciji pili šampanjec iz iste steklenice. Po poročanju bavarskega radia so se po pitju šampanjca nekateri zvijali od bolečin na tleh restavracije in kričali od agonije.

Po poročanju nemškega časnika Bild so gostje pili iz trilitrske steklenice, ki so jo odprli ob mizi gostov. Takoj po požirku so se nekateri pritoževali zaradi »kemičnega« ali »čudnega« okusa šampanjca.

Župan Weidna Jens Meyer je dejal, da je pretresen zaradi tega, kar se je zgodilo. Dejal je tudi, da je to »zelo žalosten dan« za mesto.