Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

V sredo bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na zahodu pretežno oblačno, drugod deloma jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V petek kaže na dokaj sončno in toplo vreme.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta bo danes popoldne prešla Slovenijo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda zajele vse sosednje pokrajine. V Alpah bo snežilo. Ob severnem Jadranu bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo, ki se bo popoldne obrnil na jugozahodnik in počasi slabel. V sredo bo deloma jasno in sprva ponekod po nižinah megleno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Biovreme: V torek bo vremenska obremenitev povečana. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V sredo bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala.