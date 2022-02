Na zmagovalnem odru na progi Skala v Yanqingu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu sta končali dve Italijanki, saj je bron na svojih prvih olimpijskih igrah pripadel Nadii Delago.

Štuhčeva čustveno pospremila zadnji smuk na OI

Slovenski izkupiček na ženskem smuku je bil skromnejši od pričakovanj pred začetkom olimpijskih iger v Pekingu. Bolečine v hrbtu so Ilki Štuhec namreč preprečile nastop, kot si ga je želela za smukaško preizkušnjo v Yanqingu. V cilju je s tremi sekundami zaostanka zasedla 22. mesto, v cilju pa čustveno odgovarjala na vprašanja novinarjev.

Dvakratna svetovna prvakinja je v prvih mislih komajda zadrževala solze po zadnjem olimpijskem nastopu v karieri, kar je najavila pred dnevi. »Vesela ravno ne morem biti, to je dejstvo. Po drugi strani pa si tudi nimam kaj očitati. Žal je bilo danes to to. Prve dni je bilo še v redu ...,« je dejala, preden so jo premagala čustva.

Tipični nasmeh se je nato vendarle nekajkrat vrnil na obraz Mariborčanke. Dejala je, da je čutila bolečine v hrbtu, a je na startu nanje pozabila. Ko pa je odpela smuči v izteku, se je bolečina vrnila. Kot je dodala, gre za povsem novo bolečino oziroma vnetje, ki je očitno prišlo z zakasnitvijo po nekaterih prejšnjih težavah.

»V prvi vrsti bi rada pozdravila hrbet, sezone še ni konec,« je nato dejala ob vprašanju, če razmišlja celo o koncu kariere. Po odgovorih sodeč tako daleč še ni, čeprav je današnji zaostanek ocenila zgolj z besedo »ogromen«.

»Imela sem načrt, kako kje odsmučati, kaj narediti, kje pridobiti čas, vendar enostavno nisem imela neke prave moči, da bi stopila na smučko, naredila zavoj, kar se seveda pozna na času,« je razkrila Štuhčeva in dodala: »Tudi danes nisem bila prepričana, ali bom lahko startala.« Pretekli teden je zaradi bolečin izpustila superveleslalom.

»Kot smo rekli nekaj dni pred superveleslalomom, sem na treningu očitno naredila neko napako, enostavno sem začela čutiti močne bolečine v hrbtu. Skušali smo jih odpraviti, a je vse skupaj nihalo. Sprva je bilo malo boljše, kdaj malo slabše, potem spet boljše, a smučanje pri tem ni pomagalo. Danes je bila tekma. Kakršna je bila, je bila,« je še čustveno dodala 31-letna Mariborčanka.

Ob pogledu nazaj na sezono in načrtih za nadaljevanje športne poti ni prehitro obupala. »Neke stvari so se med sezone vseeno 'poklopile', ni zdaj tako, da ravno nič ni šlo. Kdaj ni šlo, tudi vem. Kaj vse nam je šlo narobe in kakšno je ozadje dogajanja, pa preprosto nismo dajali v javnost. Vedno skušaš najti nekaj pozitivnega, čeprav zdaj točno še ne vem, kaj to je,« je še pripomnila dvakratna svetovna smukaška prvakinja iz St. Moritza 2017 in Areja 2019.

Na vprašanje, ali se še nekje skriva tista smukačica, ki si je dvakrat pokorila svetovno konkurenco, pa je odgovorila z »upajmo.«

Na startu je bila tudi druga Slovenka Maruša Ferk Saioni. Končala je mesto za Štuhčevo in tudi sama izpostavila zahtevnost preizkušnje.

»Kaj naj rečem, bilo je kar zahtevno. Danes nam je malo nagajal veter, sicer pa je bilo res treba odpeljati popolno od starta do cilja. Ko pride tekma si seveda želiš več, malo več dodaš, potem pa se zgodi kakšna napaka preveč. Danes ni bilo tako, kot sem si sama zamislila, poskušala sem odpeljati najboljše in to je to v tem trenutku,« je priznala danes 23. na olimpijskem smuku.

Za nastope v Yanqingu je imela določene cilje: »Zagotovo sem si sama pri sebi želela boljših rezultatov. Po eni strani je bilo lepo, ker je bila to nova proga za vse, nobena ni bila v prednosti. To sem želela na nek način izkoristiti. Vse punce, ki so na startu, si želijo kolajno okoli vratu. Punce, ki se v svetovnem pokalu uvrščajo pred mano, so bile tudi tukaj pred mano, zato presenečenja pravzaprav ni bilo. Tudi preveč slaba nisem bila. Škoda, čeprav na teh tekmovanjih si želiš biti med 15, ker tako dobiš vsaj točke (FIS, za startno smukaško lestvico, op. STA) za svetovni pokal.«

Nastopov pa za Ferk Saionijevo še ni konec. Nastopila bo še v alpski kombinaciji. »Malo je tako, da se vedno čaka do konca na kombinacijo, kar je včasih mučno. Ni še konec, čez dva dni nova tekma, ponovno vožnja smuka. Želim si, da brez kakšnih večjih akrobatskih vložkov vmes ter da bo vožnja mirna in po takšni liniji, kot smo si jo zadali. Na slalom grem pa na nek način kot Kilde (Aleksander Aamodt Kilde, op. STA), brez treninga oziroma brez preveč treninga,« je še dejala 33-letnica, ki je bila v kombinaciji najboljša v Sočiju na desetem mestu.

Alpska kombinacija bo na sporedu v četrtek, smukaški del se bo začel ob 3.30 po slovenskem času, slalomska vožnja pa tri ure in pol kasneje.

Ferk Saionijeva, ki nastopa na svojih četrtih zimskih olimpijskih igrah, je bila sicer najstarejša tekmovalka na startnem seznamu današnjega smuka. Tekmovalka iz Blejske Dobrave je zbrala vsega skupaj 15 olimpijskih nastopov.