Rusko gospodarstvo je bolj izpostavljeno

Različni svetovni borzni indeksi so včeraj dosegli okoli dva- do triodstotni padec, cena sodčka nafte brent pa je narasla na 95 dolarjev. To so posledice povečanih napetosti na ukrajinsko-ruskem mejnem območju. Če bi dejansko prišlo do invazije, bi ZDA in EU sprejele paket gospodarsko-političnih sankcij, ki pa jih še niso razkrili. Nejasno tako ostaja, ali gre tudi za izključitev Rusije iz medbančnega transakcijskega sistema swift in za opustitev plinovoda Severni tok 2. »Nove sankcije bi imele veliko širši vpliv in bi bile manj 'kirurške', kot so bili ukrepi Zahoda proti Rusiji po pripojitvi Krima leta 2014,« ocenjujejo v bruseljskem mislišču Bruegel. Takrat se je po ocenah IMF ruski BDP zmanjšal za 1 do 1,5 odstotka. Ruski protiukrepi pa so imeli precej manjši vpliv na EU. Takratne sankcije so bolj prizadele ruske potrošnike kot evropske izvoznike. Rusija namreč predstavlja ciljni trg zgolj za pet odstotkov evropskega izvoza, medtem ko gre v EU polovica ruskega izvoza. »Rusija je veliko bolj izpostavljena trgovinskim motnjam z EU kot obratno,« ocenjujejo v Brueglu. Največji izvoznici med članicami EU v Rusijo sta Latvija in Litva (čez 20 odstotkov), več kot deset odstotkov svojega izvoza pa v Rusijo usmerjajo še v Bolgarija, Grčija in Finska.