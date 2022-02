Macron vodi

Po zadnjih anketah Macrona podpira od 23 do 25 odstotkov volilcev, Le Penovo od 17 do 18, Pécressovo od 14,5 d0 16, Zemmourja od 13 do 15, radikalnega levičarja Jean-Luca Mélenchona od 9 do 10,5, kandidata Zelenih Yannicka Jadota od 4 do 6, vedno optimističnega kandidata komunistov Fabiena Roussela od 3 do 5, temnopolto levičarko Christiano Taubira od 2,5 do 4, kandidatko socialistov Anne Hidalgo, pariško županjo, pa od 2 do 3 odstotke volilcev.