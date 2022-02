Slovenski skoki do olimpijskega neba

Dve zlati kolajni (Urša Bogataj posamično, mešane ekipe) ter po ena srebrna (ekipno moški) in bronasta (Nika Križnar posamično) – to je izkupiček štirih odličij slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk na 24. zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Ne le da so naši orli in orlice osvojili več kot polovico od skupno sedmih dosedanjih kolajn Slovenije na Kitajskem 2022, ampak so z naskokom presegli tudi skupno skakalno bero s preteklih iger. Od Calgaryja 1988 do Pjongčanga 2018 so jih v 30 letih skupno zbrali pet (tri posamične, dve ekipni), zdaj pa v pičlih desetih dneh kar štiri.