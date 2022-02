Če je to, kar sta pokazala velikana Olimpija in Maribor na derbiju v Stožicah, vrhunec domače scene, je prihodnost slovenskega klubskega nogometa temačna glede konkurenčnosti na evropski sceni. Mariborčani so za poraz krivi sami, saj niso upali tvegati do skrajnosti, čeprav je bilo z vrha tribune vidno, da so boljši od večnega tekmeca, ki je bil v podrejenem položaju, saj ni sposoben igrati v visokem ritmu in trpeti v ostrih telesnih dvobojih. Olimpija je bila sicer povsem po okusa trenerja Dina Skenderja, ki je zagovornik obrambne filozofije, katere temelji so čvrstost, disciplina in organizacija. »Po profilih igralcev smo usmerjeni zelo napadalno. V začetni enajsterici imamo dva napadalca, zraven sta dva klasična krilna napadalca na osmicah, desetka in osmici na šesticah. Ob takšni postavitvi stremimo k temu, da moramo biti vsi skupaj defenzivno organizirani in disciplinirani, saj nam le to prinese ravnotežje, ki ga potrebujemo. Fantje zelo naporno delajo v obrambi,« se je branil samozavestni trener Dino Skender.

Olimpija še brez gola iz igre

Hrvaški strokovni štab na ljubljanski klopi stavi na koncept, da najprej ne prejme gola, individualna kakovost v napadu pa je takšna, da bodo že dosegli en gol za zmago z 1:0, čeprav brez sijaja. Takšna taktika je silno tvegana, saj Olimpija še ni dosegla gola iz akcije s kombinatoriko. Muro je premagala z avtogolom in Maribor iz enajstmetrovke po posredovanju VAR, s čimer je že porabila velik del sreče, ki ji je bila po nepisanih pravilih namenjena za pomlad. Ni dvoma, da bo ekipa s takšnim pristopom naletela na mino (tudi odločitve VAR ne bodo v njeno korist, kot sta bili dve proti Mariboru), morda že v četrtek na zaostali tekmi z Domžalami, za katere so derbiji Ljubljanske kotline vselej tekma leta. Največjo težavo bo Olimpija imela takrat, ko bo tekmec prvi dosegel gol in bo morala loviti zaostanek. Obenem Ljubljančani veliko točk izgubljajo na malih tekmah. Kljub osmim zimskim okrepitvam je Olimpija še vedno prepočasna in premehka ekipa, da bi bila suverena že v Sloveniji, kaj šele konkurenčna v Evropi. Tudi največja asa s potezo več Nukić in Ziljkić težko igrata, ko imata na hrbtu agresivnega tekmeca in s tem malo prostora za akcijo, zato sta v nedeljo zvečer izgubila veliko žog.

Od novincev je le vratar Banić dodana vrednost, saj deluje zanesljivo in mirno. Njegove reakcije so pravočasne, zelo dobro igra tudi z nogo. Vsi drugi prišleki so za zdaj še »nogometna konfekcija«, ki jo kupiš na razprodaji, potem ko je ponudba na tržnici že prebrana. Nekaj dodane vrednosti kaže Kvesić, vsi čakajo na prebujenje Matka z njegovimi divjimi prodori po globini, medtem ko je napadalec Prtjan za zdaj le golgeter za prijateljske tekme. Zmota je Pilj (Skenderjev someščan iz Osijeka), ki v osrčju zvezne vrste igre niti ne razbija niti ne kreira, zato ob njem trpi mladi up Sešlar, medtem ko preverjenega defenzivnega vezista Tomića podijo iz kluba.