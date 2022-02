Premor v nogometni ligi prvakov je mimo, na vrsto pa prihaja tisto, kar imajo ljubitelji najbolj priljubljenega športa na svetu najraje – izločilni boji. Že osmina finala bo postregla z nekaj imenitnimi obračuni, cilj vseh šestnajstih preostalih ekip pa je kajpak uvrstitev v veliki finale, ki bo 28. maja v Sankt Peterburgu na stadionu Krestovski oziroma Gazprom Areni, ki sprejme okoli 70.000 gledalcev. V drugi del lige prvakov so se prebili predstavniki osmih držav. Največ jih ima Anglija, in sicer štiri (Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool), tri ima Španija (Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal), po dva Italija (Juventus, Inter), Francija (PSG, Lille) in Portugalska (Benfica, Sporting), po enega pa Nemčija (Bayern), Nizozemska (Ajax) in Avstrija (Salzburg).

Naslov prvaka brani Chelsea, ki je pred dnevi osvojil tudi naslov svetovnega klubskega prvaka, Slovenija pa bo imela v tem delu tekmovanja tri predstavnike. V Salzburgu igra napadalec Benjamin Šeško, pri Atleticu Madrid vratar Jan Oblak in pri Interju prav tako vratar Samir Handanović. Od preostalih kandidatov je ligo prvakov največkrat osvojil Real Madrid, in sicer trinajstkrat, Liverpool in Bayern po šestkrat, Ajax pa štirikrat. Od tistih, ki jih ni več v tekmovanju, sta na večni lestvici pri vrhu s sedmimi lovorikami Milan na drugem mestu in s petimi Barcelona na petem.

PSG – Real Madrid

Prava nogometna poslastica se v ligi prvakov obeta že v osmini finala, kjer se bosta pomerila zvezdniški PSG in Real Madrid. Obračun bo dodatno popestrila saga o Kylianu Mbappeju, ki naj bi že imel dogovor s kraljevim klubom za čas, ko bo po koncu sezone postal prost igralec. Real Madrid je francoskega napadalca poskušal pripeljati že minulo poletje in PSG ponudil 160 milijonov evrov, a dobil odgovor, da bi jih zadovoljilo le 200 milijonov. Vodstvo pariškega kluba je verjelo, da bo Mbappe na koncu vendarle podpisal novo pogodbo, a je zdaj že bolj ko ne jasno, da do tega ne bo prišlo, kakor tudi, da bo 23-letnik pristal pri Realu Madrid, saj je večkrat javno izrazil željo po odhodu v kraljevi klub. A še pred tem bo moral kot pravi profesionalec braniti barve moštva, za katero bo igral še do konca sezone. Če bi PSG z Mbappejem prišel do tako želene prve lovorike v ligi prvakov, bi bila ločitev med klubom in igralcem bržkone manj boleča, kar si gotovo želita obe strani.

A že prva ovira v izločilnih bojih bo izjemno zahtevna. Nasprotnik bo namreč trinajstkratni zmagovalec lige prvakov Real Madrid, ki v Španiji drvi proti 35. naslovu prvaka. Pod vodstvom Carla Ancelottija, ki je v karieri kot trener trikrat osvojil ligo prvakov, dvakrat z Milanom in enkrat z Realom Madrid v prvem obdobju pri klubu, se ne bo zadovoljil z ničimer manj kot osvojitvijo najprestižnejše evropske lovorike. In medtem ko se lahko Ancelotti v miru pripravlja na izjemno pomemben izziv – po vsej verjetnosti bo lahko računal tudi na poškodovanega Karima Benzemaja – se zdi, da v Parizu vre. Ne le da se mora klub ubadati s situacijo glede Mbappeja, težave ima tudi z navijači, ki so igralcem pred petkovo tekmo francoskega prvenstva proti Rennesu sporočili, da so preplačanci, ki nimajo nobenega odnosa do dresa, in da je vodstvo kluba nespoštljivo. »Navijači so za nas izredno pomembni, a bolj kot kadar koli zdaj potrebujemo enotnost. Vstopamo v ključni del sezone, ko moramo biti kot eno,« pravi trener PSG Mauricio Pochettino, ki se je po izpadu v osmini finala francoskega pokala proti Nici znašel pod plazom hudih kritik, njegova prihodnost pa naj bi visela na nitki. Hkrati argentinski strateg še ne ve, ali bo lahko računal na enega najboljših posameznikov v moštvu Neymarja, ki zaradi poškodbe gležnja ne igra vse od 28. novembra. Skratka, nič kaj dobri obeti za PSG pred osmino finala lige prvakov.