Bor Ravbar: »Zame kot nekdanjega dijaka dramsko-gledališke smeri in študenta režije na AGRFT predstavlja SVŠGUGL predvsem veliko skupnost, v kateri lahko v razmeroma težkih najstniških letih najdeš svoj prostor, raziskuješ področja, ki te zanimajo, in se tudi praktično preizkusiš v ustvarjanju umetnosti – vse to v okolju, kjer te velika večina k temu spodbuja in ti po vsakem poskusu iskreno zaploska. V svojem času na tej šoli sem se imel priložnost veliko naučiti o gledališču, plesu, filmu, glasbi, likovni umetnosti, in to od profesorjev, ki so bili ob profesuri tudi zelo aktivni ustvarjalci na svojih področjih. Številni krojijo sam vrh umetniških panog, v katerih delujejo. Lahko so mi predali svoje znanje ter izkušnje in prepričan sem, da je to močno vplivalo na to, da se lahko še naprej ukvarjam z gledališčem. Moji najljubši spomini na šolo so večinoma iz zadnjega letnika, ko smo s somišljeniki poleg običajnih letnih produkcij ustvarili še dve samostojni predstavi, šola pa je projekta finančno, logistično in tudi načelno podprla, za kar sem še danes zelo hvaležen.«

Ajda Jenko: »Štiri leta na SVŠGUGL so še prehitro minila in priznati moram, da mi je prav ta srednja šola dala ogromno lepega in pomembnega. Vzgojiteljska srednja šola v Ljubljani me namreč ni pripravila zgolj na poklic, ki ga bom opravljala, ampak na celotno življenje, ki je še pred mano. Hvaležna sem, da me bodo vse življenje na srednješolske dni vezala tako pomembna spoznanja ter čudoviti spomini.«

Nasta Anja Štojs: »Program predšolska vzgoja mi je omogočil veliko več kot le pridobivanje znanja v učilnici, saj poleg kakovostnega izobraževalnega programa šola poskrbi za vrsto različnih dejavnosti, ki obogatijo tako strokovne in učne kot tudi druge vsebine in vsakemu ponudijo nekaj zanj. Šola je prostor, ki dijakom vsakič znova dokazuje, da niso le številka, temveč so pomemben del skupnosti. Dokazuje tudi, da ji je mar za vsakega posameznika – na njegovi poti pridobivanja znanja mu želi le najboljše.«