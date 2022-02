Kot so sporočili z generalne policijske uprave, bo v sredo Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, predstavil »dosedanje ugotovitve intenzivne kriminalistične preiskave«.

Kazenski zakonik za najhujša dejanja po 176. členu, ki opredeljuje kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanje pornografskega gradiva, sicer predvideva tudi do osem let zaporne kazni.