Cedevita Olimpija tretji udeleženec zaključnega turnirja pokala Spar

Košarkarji Cedevite Olimpije so se zanesljivo uvrstili na zaključni turnir pokala Spar, ki bo v četrtek in petek ta teden na Kodeljevem v Ljubljani. V četrtfinalu so pričakovano dobili obe tekmi proti Zlatorogu; prvo v Laškem s 24 točkami razlike, danes v Stožicah pa z 91:71 (20:23, 47:41, 69:55).