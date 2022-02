Dijaki pridobivajo plesno znanje in fizične sposobnosti ter osvajajo širša strokovno-teoretična znanja. Hkrati se po gimnazijskem programu pripravljajo na maturo, ki je pogoj za vpis na univerzitetne študijske programe. Zato je smiselno, da se v umetniško gimnazijo vpišejo vedoželjni in vztrajni učenci z odličnim ali prav dobrim uspehom.

Praktični in teoretični del

Strokovni del predmetnika je razdeljen na praktični (sodobne plesne tehnike, kompozicija plesa, balet) in teoretični del (glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti). Znanja, ki jih dijak pridobi v štirih letih, mu pomagajo razviti njegov lastni jaz pri oblikovanju plesnega izraza.

Pouk praktičnih predmetov s področja plesa se izvaja v primernih prostorih v Plesnem in gledališkem centru kompleksa SVŠGUGL, kjer so plesne in gledališke vadbene dvorane, uprizoritveni dvorani ter filmski in glasbeni studio.