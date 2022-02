Dijake in dijakinje spodbujamo k razumevanju umetnosti, k razvijanju svoje kreativnosti in k čim globljemu in večplastnemu razumevanju filma in gledališča.

Filmske delavnice Pri filmskih delavnicah se dijaki in dijakinje lotijo enkrat igranega filma, drugič dokumentarnega, tudi kakšen animiran kader se lahko znajde v njihovih filmih. Na voljo imajo avdiovizualno opremo, kot so kamere, fotoaparati, mikrofoni ali luči, ki se je pri pouku naučijo uporabljati tako v tehnično pravilnem kot v kreativnem, izraznem smislu. S filmom se spoprijemajo na način, ki je zelo blizu profesionalnemu: napišejo svoj scenarij, izdelajo snemalni načrt, si razdelijo vloge in nato snemajo in montirajo film. Zelo jih tudi spodbujamo k prijavi svojih filmov na najrazličnejše festivale, zato se lahko naša šola pohvali s kar nekaj dijaškimi nagradami, ki so jih prejeli na festivalih Videomanija, Zoom, Transgeneracije in tudi v posebni sekciji za mlade na Festivalu slovenskega filma.