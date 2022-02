Vse to nenehno dopolnjujemo s kakovostnim delom in razvojem naših pristopov ter širitvijo programske ponudbe. Naša vizija je razvoj v smeri kvalitetne, ustvarjalne in uspešne šole.

Dijakom posredujemo sodobna znanja, razvijamo samostojno, kritično mišljenje in odgovorno ravnanje, z zgledom vzgajamo za strpnost in spoštovanje. Prav tako razvijamo nadarjenost, ustvarjalnost in sposobnost za umetniško izražanje.