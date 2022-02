V Afganistanu so jezni in pozivajo ameriškega predsednika Joeja Bidna, naj spremeni svojo odločitev, da bo polovico zamrznjenega afganistanskega premoženja v zlatu namenil za odškodnine žrtvam terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001. »Kako lahko ZDA dobijo nadomestilo od države, ki je sama žrtev terorizma?« je potezo komentiral bivši predsednik Afganistana Hamid Karzaj, tiskovni predstavnik talibanov pa je zapisal, da gre za »krajo in zadržanje denarja Afganistancev«.

ZDA so lani po talibanskem prevzemu oblasti zamrznile za sedem milijard dolarjev zlata afganistanske centralne banke, ki je shranjeno v newyorški banki zveznih rezerv. V petek je Bela hiša sporočila, da bodo polovico zlata namenili človekoljubni pomoči Afganistanu in da z drugimi državami vzpostavljajo sistem, kako jo dostaviti potrebnim, ne da bi se okoristili talibani. Druga 3,5 milijarde dolarjev vredna polovica pa bo namenjena poplačilu odškodnin žrtvam in svojcem ubitih v napadih na ZDA, če jim jo prisodi sodišče.

Napade na ZDA je leta 2001 izvedla teroristična mreža Al Kaida. Njeno vodstvo je bilo v Afganistanu, ki je bil pod vladavino talibanov. Slednji potem niso izpolnili zahteve po izročitvi vodstva Al Kaide z Osamo bin Ladnom na čelu, zato so ZDA napadle Afganistan in se umaknile lani avgusta, oblast pa so spet prevzeli talibani, ki jih ZDA ne priznavajo.

Nekateri svojci žrtev napadov na ZDA so leta 2011 dobili tožbo na ameriškem sodišču proti talibanom, Al Kaidi, Iranu in Hezbolahu. Sodišče jim je prisodilo visoke odškodnine in lani so zahtevali plačilo iz zamrznjenega zlata. Bodo pa v vsakem primeru še čakali, saj se bo o Bidnovem načrtu moralo izreči sodišče, poleg tega je na ameriških sodiščih odprtih še več drugih odškodninskih tožb, povezanih z napadi na ZDA, potencialni krog upravičencev do odškodnine pa tako še večji. agencije