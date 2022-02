Pouk na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana (SVŠGUGL) poteka v učilnicah, opremljenih s sodobno video- in računalniško tehnologijo, praktične ure pouka pa potekajo tudi v kabinetih z instrumenti, sodobnih plesnih in gledaliških dvoranah, filmskih in glasbenih studiih ter učilnicah, prirejenih za odrske nastope.

Preplet pouka s praktičnim delom Pouk je dopolnjen s praktičnim delom, z vajami in laboratorijskim delom, mednarodnimi projekti ter ekskurzijami, delavnicami, obiski kulturnih prireditev, tabori in športnimi dnevi. Na podlagi želja dijakov na šoli vsako leto izvajamo veliko različnih krožkov in tečajev. Šola ima tudi brezžični dostop do interneta, vsak dijak ima na voljo svojo garderobno omarico. Pouk poteka na dveh lokacijah za Bežigradom, ki sta blizu druga drugi.

Uspešnost in posebnost V času izobraževanja naši dijaki dosegajo dobre rezultate. Izpostavili bi uspešno napredovanje dijakov ob koncu šolskega leta in zanemarljiv osip. Uspešnost na poklicni maturi je nad slovenskim povprečjem, na maturi pa primerljiva s slovenskim povprečjem. V šolskem letu 2021/2022 šolo obiskuje 942 dijakinj in dijakov, zaposlenih pa je več kot 100 učiteljev in učiteljic. Posebnost naše šole so različni programi, ki se med seboj prepletajo – in prav izkoriščanje sinergije pomeni dodatno kakovost pri različnih šolskih in interesnih dejavnostih.