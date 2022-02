»Ljubezen nima omejitev. Hitrost vožnje jo ima,« obveščajo na Darsu. In po nekaj kilometrih nadaljujejo: »Nekdo te ima rad. Vozi varno!« In se spet oglasijo: »S tabo je svet lepši. Vozi previdno!« Previdnost ni nikoli odveč, se lahko strinjamo, je pa zanimivo, da stranka, ki vodi Dars, to je NSi oziroma njihov podpredsednik, podobnih mirovniških metod ne odobrava pri nakupovanju orožja. V tistem primeru bi predlagali rek militaristu Mateju Toninu: »Kupi orožje, da boš ubil nekoga, ki ga ima nekdo rad.«

Kaže pa ideja o omejitvah, ki jo propagira NSi-jev Dars, na razpoke v vladni koaliciji. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki prav tako začudeno gleda z marsikaterega plakata, predvsem na Štajerskem, namreč zastopa ravno nasprotno tezo. Da na avtocestah ne bo več omejitev. Več kot očitno po aprilskih volitvah stranki ne mislita biti več v isti koaliciji.