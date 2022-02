Najštevilnejša vrsta je bil ponovno domači vrabec, okoli tisoč prostovoljcev je naštelo kar 3661 primerkov. Po številu sta mu sledila siva vrana z 2167 opazovanimi osebki in poljski vrabec s 1942 osebki. Vse tri vrste so po številu opazovanih ptic predstavljale kar 38 odstotkov vseh opazovanih ptic.

Pravo presenečenje je pripravil čižek

Trem najštevilnejšim so sledili čižek, velika sinica, domači golob, kos, ščinkavec, plavček in sraka. Skupaj so našteli kar 20.356 ptic, ki so pripadale 75 različnim vrstam. »Ni presenetljivo, da so domači vrabec, siva vrana in poljski vrabec med najštevilnejšimi opazovanimi pticami, saj so v samem vrhu že od vsega začetka izvajanja akcije Ptice okoli nas,« so zapisali v društvu in opozorili, da prav vsem omenjenim vrstam naša bivališča, vrtovi, zelenice predstavljajo zavetje, ulice pa jim ponujajo obilo hrane. »Hkrati so vse vrste zelo družabne, zaradi česar so v danem okolju še uspešnejše. Več možganov, več znanja, več oči pa več vidi,« so izpostavili način njihovega prilagajanja okolju.

Presenečenje pretekle zime je bilo veliko število opazovanih čižkov. Ti so se v akciji Ptice okoli nas prvič zavihteli med deset najštevilnejših ptic, saj so končali na 4. mestu in prehiteli celo velike sinice! »Najverjetneje jih je preteklo zimo bilo pri nas resnično nekoliko več, saj so številni obiskovali ptičje krmilnice. Čeprav so za vrsto lahko značilni večji vpadi iz severnih krajev (podobno kot pri pinožah), pa tokrat to težko potrdimo,« so po slabem letu analiziranja podatkov sporočili iz društva in dodali, da je morda vseeno šlo le za manjši vpad.

V akciji so opazovali tudi nekaj redkejših in za letni čas zanimivih vrst. Presenetila so opazovanja vodomca, pivke, krivokljuna, velikega srakoperja, srednjega detla, lesne sove, škorca in celo bele štorklje.

Prav tako je akcija Ptice okoli nas v letu 2021 združila 1119 opazovalcev. »Še posebej nas veseli, da je med nami veliko otrok, ki se akciji pridružijo v okviru pouka. Letos je bilo takšnih 485 iz 28 različnih osnovnih šol in vrtcev,« so povedali in še posebej pohvalili najbolj pridne. Tako je v vrtcu Lenart štelo 168 sodelujočih, v vrtcu Tezno Maribor 42, Biotehniškem centru Naklo 37, v OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, podružnica Lucija, 32 in v Šolskem centru Kranj 25 sodelujočih.