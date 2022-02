Matjaž Lemut, vinogradnik in vinar: Pivci modrega pinota so najbolj posebni

Matjaž Lemut iz vasice Potoče v Vipavski dolini je eden bolj prepoznavnih slovenskih vinarjev. Na desetih hektarjih vinogradov, razsejanih na različnih legah vzdolž Vipavske doline, neguje sorte sivega in modrega pinota, merlota, cabernet sauvignona, sauvignona, chardonnayja in rumenega muškata. Ker največ pozornosti namenja sortama sivi in modri pinot, ni naključje, da je svojo blagovno znamko Tilia Estate poimenoval kar Hiša pinotov. Lemut je znan tudi kot leteči enolog, kar je oznaka za enologe, ki kreirajo vina tudi v drugih vinskih hišah. Deluje v Slavoniji, na Plješevici na drugi strani naših Gorjancev in v hrvaškem delu Istre.