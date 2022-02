Prve delovne izkušnje zajamejo z žličkami, po teden dni vsako šolsko leto, v zaključnem letniku ostanejo v vrtcu več tednov, kjer tudi pridobijo večji del izkušenj neposrednega dela z otroki, del pa tudi z aktivno udeležbo na javnih dogodkih za otroke na šoli in drugod.

Stik s pravim pomenom poklica

»Praktično usposabljanje v vrtcu je zelo pomembno, saj je to prvi stik s pravim pomenom poklica. Takrat se zaveš, ali ti je ta poklic všeč ali pa ne,« je zapisala Veronika, dijakinja tretjega letnika. Predstave o delu vzgojiteljice oziroma vzgojitelja v vrtcu trčijo ob prvih izkušnjah ob realnost. »V vrtcu sem spoznal, da je delo precej naporno in zahtevno, a če si vzgojitelj z vsem srcem, z veseljem odhajaš na delo,« meni dijak Tilen. Dijaki in dijakinje se najpogosteje po končanem srednjem strokovnem izobraževanju odločijo za študij predšolske vzgoje, nekateri pa se odločijo za drugo pot (študij pedagogike, razrednega pouka, socialnega dela…).