V 30 letih je bila tej državi storjena komaj še popravljiva škoda. Z agresivnostjo desne opcije. Z mlahavo omahljivostjo leve opcije. S finančnimi mahinacijami ter vpetostjo v lobiranje obeh opcij. In skrbi za lasten obstanek na oblasti – spet obeh opcij. Tako na kratko.

Človek bi pričakoval, da smo se iz zgoraj zapisanega česa naučili in doumeli, da bo treba zdaj nekaj storiti drugače. Oziroma marsikaj, ne le nekaj. Predvsem pa da bomo prisluhnili Madžarom, njihovi opoziciji, ki nas svari pred ponovitvijo lastne napake, ki je Orbana dobesedno ustoličila na oblasti. Napake, imenovane neenotnost. Bi pričakovali, a zaman. Zdi se, da smo še bolj razdeljeni, kot smo bili včasih. Pa s tem ne mislim na desno in levo opcijo, temveč znotraj leve – pod kar štejem vse, kar ni desno, kajti sredine, vsaj skozi mojo percepcijo, ni. Ne more obstajati, vsaj v trenutnih razmerah ne. Vsi, ki trdijo drugače, se milo rečeno sprenevedajo.

Vrnimo se k razdeljenosti. Na levi strani. Nihče nikogar ne mara. Okej, kulovci skušajo sodelovati. Zadnje čase bolj uspešno kot prej, to jim gre priznati. Zato jih bom ta hip izvzela iz te kritike. Ki jo prvenstveno namenjam novoustanovljenim strankam in listam ter vsemu, kar diši na političnem delovanju.

Da, razumem, v vaših očeh je KUL del problema. Kar zapišete ob vsaki priložnosti. A je, obenem, hoteli to ali ne, tudi del rešitve. Pomemben del. S katerim boste morali, če rešitev res iščete, sodelovati, pa če vam je prav ali ne. Sicer bomo še dlje stopicali na mestu ali celo vzvratno. Če ne dosežemo res širokega, s tem mislim na najmanj 60 poslanskih sedežev širokega konsenza, je vse zaman. Edino tako se bo namreč mogoče posvetiti nujnim spremembam, ki nas bodo popeljale naprej, ne pa nazaj, kamor korakamo že 30 let. In edino, kar šteje, je pot naprej.

Ne pa to, ali verjamete v pandemijo ali ne. Ta bo minila. Z zamenjavo vlade pa bo minilo tudi obdobje zlorabe covida. Niti to, ali je za vas pomembnejši volilni ali medijski zakon – kaj je za vas pomembno, je sekundarnega pomena: končno dojemite, da je politika servis državljanov. Torej, najprej preverite, kaj je pomembno za nas, državljane. Niti to, kdo bo vodil vlado. Ali kdo bodo ministri. Ali…

Ljudje hočemo, da se to uničevanje konča. Hočemo, da se nekdo končno posveti gradnji. Zavedamo se, da se ena sama stranka pač ne bo mogla, zato zahtevamo od vas, da naposled prestopite okvire lastnega egoizma in se začnete pogovarjati. Ter se tudi sila na hitro dogovorite, kaj je v tem trenutku res pomembno, pomembnejše od vas samih.

Kajti če ne priznavate, da je prihodnost Slovenije bistveno višja vrednota od vseh drugih, potem nimate v današnji politiki kaj iskati. Če nam vehementno strežete z vašimi videnji, s kom boste sodelovali in s kom ne, še manj. Zdaj je čas za rešitve, za absolutno sodelovanje – in s tem absolutnim mislim dobesedno. Zdaj je čas, da obrnete nov list. Da nam, državljanom Slovenije, končno omogočite dostojno življenje in nas popeljete do tiste pregovorne blaginje, ki naj bi si jo izglasovali z odhodom na plebiscit.

Zato mora – poudarjam, mora – priti do dogovora vseh levih strank, list itd. o tem, kako boste Slovenijo popeljali v prihodnost. Skupaj vsi, KUL, Golob, Dobra država, Pirati in ne vem kdo še vse. Edino skupaj vam bo namreč uspelo.

Tjaša Zorc, Log pri Brezovici