Nacistične ideje o preureditvi Evrope in uničenju ali preseljevanju milijonov Judov, Slovanov, Ciganov so morale biti »zakrite« z logiko, ki jo vsebujejo red, pravila… Bolj je ideja nora, več potrebuje logičnih detajlov, ki odvračajo razmišljanje o osnovni ideji. (Zaradi dreves se ne vidi gozda, pravi pregovor.)

Da bi obdržala pokorne in zaupljive vernike, tudi Cerkev zagovarja pravila in red, še posebej ko gre za ženske. Vedno je imela pravila, kako se morajo ženske oblačiti, kdaj se ne sme jesti mesa, kaj se dela pred prazniki, v času praznikov, glede izvajanja obredov ipd. Če je v preteklosti kakšna ženska nabirala zelišča in z njimi zdravila po svoje, je že bila čarovnica, ki je končala na grmadi.

Tudi Mussolini je bil podobnega mnenja, da je »ljudi treba držati v pozoru in v uniformi od jutra do večera, udrihati po njih znova in znova samo zato, da se nekaj dogaja«. (Tako nimajo časa razmišljati o oblasti.)

V zadnji oddaji Tarča je minister za notranje zadeve izjavil, da ga je neki državljan (ki očitno ne živi v Ljubljani in je ne pozna) potrepljal po rami in pohvalil, da je policija končno »naredila red« v Ljubljani. Minister je ukrotil protestnike in občan je lahko mirno spal – verjetno ni imel več nobenih problemov v življenju. Sveta preproščina!

Ko je sedanji premier prevzel vlado, so menda nekateri poslanci njegove stranke izjavili: »Zdaj bo končno 'red'!« Za katerega bo skrbela ena oseba s pomočjo poslušnih izvajalcev. Končno naj bi prišla svoboda in demokracija.

ZDA naj bi prinesle red in demokracijo v Afganistan. Iz Afganistana so šle v kaosu in zapustile so kaos (tako kot v mnogih državah, kamor naj bi izvozile demokracijo). Tokrat želijo prinesti demokracijo v Ukrajino.

Koliko neumnosti se skriva za »redom«, s katerim se prenekatera oblast hvali, je ugotovil že Ivo Andrić, ko je rekel: »Če bi ljudje vedeli, koliko malo pameti upravlja svet, bi umrli od strahu.«

Zato civilna družba, ki se zdaj prebuja, vzbuja optimizem, saj je oblasti treba vedno gledati pod prste, še posebno pa taki, ki se le na videz drži pravil.

Majda Koren, Ljubljana