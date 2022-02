V Evropi moramo enkrat povedati, da so tudi nemške odločitve v preteklosti pripeljale do sem, kjer smo danes. Preveč smo izpostavljeni uvozu ruskega plina, hkrati po nepotrebnem zapiramo lastne vire. Nemčija je dober primer neuspešne energetske tranzicije. Leta 2000 so imeli v Nemčiji okoli 100 gigavatov inštalirane moči v elektrarnah. Danes imajo inštaliranih 220 gigavatov, od tega več kot 120 v obnovljivih virih, vendar še vedno 100 gigavatov v tistih elektrarnah, ki jih lahko regulirajo, to so termo, plinske in jedrske elektrarne. Količina elektrike iz elektrarn, s katerimi se lahko prilagajaš porabi, se torej v Nemčiji ni spremenila niti za en gigavat. Ker so po letu 2011 zapirali jedrske elektrarne, so gradili nove plinske elektrarne in termoelektrarne na premog. Večer v soboto