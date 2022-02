V letu dni sestavila in podarila več kot 40 računalnikov

Mitja Kotar in Nejc Korene sta mlada podjetnika, ki sta iz komponent starejših računalnikov sestavila več kar se da dobro delujočih in povsem uporabnih računalnikov za delo od doma ali šolanje na daljavo. Nekaj več kot 40 sta jih potem podarila nekaterim društvom in šolam, ki so jih predali socialno ogroženim.