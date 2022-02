»Ali je še mogoče doseči dogovor s partnerji glede ključnih vprašanj ali je to poskus, da nas potegnejo v neskončna pogajanja?« je na posnetku, ki ga je predvajala ruska državna televizija, vprašal Putin.

»Možnosti dialoga še zdaleč niso izčrpane,« je odgovoril Lavrov in predlagal, da pogovore še podaljšajo oziroma razširijo, ter spomnil, da v Moskvo prihaja nemški kancler Olaf Scholz.

Putin je na izjavo ministra skopo odgovoril: »Dobro.«

Po navedbah ameriških obveščevalcev naj bi Rusija v kratkem načrtovala invazijo na Ukrajino. Washington ocenjuje, da je ob ukrajinski meji okoli 130.000 ruskih vojakov, ki se pripravljajo na napad. Moskva te obtožbe zavrača.

Konec minulega leta je sicer Moskva od ZDA in Nata v zameno za zmanjšanje napetosti na meji z Ukrajino zahtevala varnostne zaveze, da se zavezništvo ne bo širilo na vzhod in da ne bo prišlo do nameščanja ofenzivnega orožja blizu ruske meje.