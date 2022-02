Moška ekipna tekma na veliki skakalnici je bila povsem drugačna od posamične. Če so bile v soboto na skakalnici razmeroma praktično laboratorijske, je tokrat vreme dodobra začinilo tekmovanje. Prvič v teh dnevih se je na skakalnico v centru Džangdžakov prikradel tudi močan veter v hrbet, ki se je pojavljal predvsem pri odskočni mizi. Skakalci vetra v hrbet že tako ali tako nimajo radi, na skakalnicah v Pekingu pa je še veliko bolj moteč. Ker se skakalnica nahaja na visoki nadmorski višini, je zrak veliko bolj redek, močan veter v hrbet takoj po odskoku pa posameznemu skakalcu lahko povsem odvzame občutek za nadaljevanje skoka in hitro pride tudi do zelo kratkih daljav.

Slovenci srečni v prvi seriji Slovenska skakalna reprezentanca je v Pekingu posegla že po treh kolajnah in je bila ena izmed glavnih favoritinj za odličje tudi pred današnjo tekmo. A poskusna serija ter spremenljive razmere so vlili malce negotovosti. Ravno tam se je videlo, da se v skokih hitro spreminjajo stvari. Najboljši slovenski posameznik na posamični tekmi Timi Zajc je denimo skočil samo 91 m. A očitno se je slovenska nesreča z vetrom »pokurila« že v poskusni seriji. Že prvi skok na tekmi je nakazal, da se danes znova lahko obeta zgodovinski dan za Slovenijo in varovance trenerja Roberta Hrgote. Po obilico težav z vetrom že v prvi skupini skakalcev, se je ta ravno umiril ob nastopu skakalca s številko osem na prsih. Za Slovenijo jo je nosil debitant Lovro Kos, ki je s 134 m poskrbel, da je Slovenija minimalno zaostajala zgolj za Norvežani. Tudi Cene Prevc je preskočil 130 m, a so bili uspešni tudi Norvežani, ki so imeli še pol točke prednosti. Za trenutek je izgledalo, da sta se Slovenija in Norvežka že odpeljali ostalim državam, a se razmere s tem niso povsem strinjale. Timi Zajca je imel izmed Slovencev najmanj sreče z vetrom, a je s 124 m Slovenijo celo uspel popeljati v vodstvo. V zadnji skupini je vse svoje izkušnje unovčil Peter Prevc, ki je s 129 m Sloveniji priboril devet točk prednosti po polovici tekme. Sledila je Avstrija, Norveška je po veliki smoli olimpijskega prvaka Lindvika padla celo na tretje mesto. Nemčija je zaostajala že 20,9 točke in nova olimpijska kolajna je bila vse bližje.

Peter Prevc kapetansko rešil srebro Finalna serija se iz slovenskega zornega kota ni začela najbolje. Mladi Lovro Kos je s skokom 120 m izpustil iz rok vso priborjeno prednost in Avstrija je prehitela Slovenijo. »V prvem skoku je bilo težko čakati na vrhu naleta, a ko si enkrat na skakalnici je lažje. V drugo je bila prisotna trema, a sem zelo vesel, da mi je uspelo narediti dva solidna skoka,« je svoj nastop ocenil član kluba iz Ilirije. Izjemno je svojo uvrstitev v ekipo upravičil Cene Prevc, ki je še enkrat več skočil 132 m in je Slovenijo zopet vrnil v boj za zlato. Danes najboljšega dne in predvsem sreče ni imel Timi Zajc, ki je v drugo v zelo težkih razmerah skočil 126 m. Takoj za njim je Avstrijcem ponovno vodstvo zagotovil izjemni Jan Hörl, ki je 137,5 m Avstriji priboril skoraj pet točk prednosti za zadnjo skupino tekmovalcev. Daleč niso bili niti Norvežani na tretjem in Nemci na četrtem mestu. Zadnja skupina je imela zopet veliko vetra v hrbet, skoki so bili zato krajši. Igro desetink je v boju za bron dobila Nemčija, ki je po zaslugi Karla Geigerja Norveško ugnala za 8 desetink točke. Zopet je slabo skočil prvak Lindvik. Peter Prevc je za četrto slovensko skakalno kolajno v Pekingu moral skočiti preko 123 m, v slogu izjemno izkušenega tekmovalca pa je poletel do 127 m in veselje štirih slovenskih skakalnih orlov v izteku skakalnice in trenerjev na trenerski tribuni se je pričelo. Manuel Fettner je skočil meter dlje od Prevca in Avstrija je zasluženo prišla do zlate kolajne. OB Fettnerju in Hörlu sta skakala še Daniel Huber in Stefan Kraft, ki je prišel do svoje prve olimpijske kolajne.