Pribošičeva je za prvi skok dobila 43 točk in je bila 18., od želene dvanajsterice jo je ločilo 17 točk. Drugi nastop se ji ni posrečil, sodniki so ji dodelili 25,75 točke za 23. izid tega skoka.

Enaintridesetletna Blejka je bila s skupno oceno 68,75 po dveh tretjinah kvalifikacij na 17. mestu, a že 44,75 točke za finalom.

Tretji poskus Pribošičeve je bil daleč najboljši med vsemi, ocena 63,75 je bila deseti dosežek tretje serije ter ji je s prvo prinesel 106,75 točke. Finale je zgrešila za 20,75 točke.

"Sem kar zadovoljna. V prve skoku nisem bila najbolj natančna in sem dobila nižje ocene. Tretji skok pa je bil nad pričakovanji in sem zelo vesela. Moram reči, da smo bili zelo veseli tudi, ko smo prišli v Peking, ker smo mislili, da bo malo topleje kot v gorah. Ampak je drugi dan treninga tudi sem prišla prava zima, kar veliko snega je zapadlo. Povedali so nam, da že zelo dolgo ni bilo tako," je za RTV Slovenija povedala Pribošičeva.

V finalu se bo za odličja pomerilo 12 najboljših tekmovalk iz kvalifikacij, za končni vrstni red je štel seštevek najboljših dveh od treh skokov.

Nastopilo je 29 tekmovalk, na startu ni bilo Julie Marino iz ZDA, že srebrne na teh OI v snežnem parku v Zhangijakouju. Tam jo je v finalu 6. februarja ugnala dvajsetletna Sadowski Synnott za zgodovinsko prvo zlato medaljo Nove Zelandije na zimskih OI. V Zhangijakouju je takrat v kvalifikacijah nastopila tudi Pribošičeva in zasedla 24. mesto med 28 uvrščenimi.

Pribošičeva je na Kitajskem prvič tekmovala na OI. Na svetovnih prvenstvih je bila šesta v Kreischbergu leta 2015 v akrobatskih skokih in 18. v Park Cityju leta 2019 v snežnem parku.

Prizorišče za akrobatske skoke deskarjev in smučarjev prostega sloga so kitajski organizatorji OI zgradili kar sredi nekdanje industrijske cone na zahodu Pekinga. Zrasla je na območju nekdanje jeklarne med ogromnimi hladilnimi stolpi, ki spominjajo na jedrske reaktorje.

Jeklarno, ki stoji v leta 1919 odprti industrijski coni, so zaprli leta 2010. Že pred tem so jo leta 2008 pred poletnimi OI v kitajski prestolnici zaustavili. Mednarodni olimpijski komite se je za postavitev skakalnice sredi industrijske cone odločil v okviru ponovne uporabe objektov v tako imenovanem "zelenem programu" OI.