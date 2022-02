Mok je v odzivu na odločitev Casa sporočil, da bodo Valijevi dovolili nastop na torkovi posamični tekmi umetnostnih drsalk. »Če bo Valijeva tekmo v posamični konkurenci končala na stopničkah, ne bo podelitve cvetja niti podelitve medalj v času zimskih olimpijskih iger,« so zapisali in dodali, da je padla na dopinškem testu.

Prav tako do konca iger ne bodo podelili odličij za ekipno tekmo, so sporočili po poročanju tujih tiskovnih agencij. Na tej je Valijeva skupaj z reprezentančnimi kolegi osvojila zlato medaljo.

V Svetovni protidopinški agenciji (Wada) so medtem Rusijo obtožili »hudih napak« v primeru pozitivnega dopinškega testa 15-letnice. »Glede na informacije, ki jih je prejela Wada, Ruska protidopinška agencija Rusada vzorca ni označila kot prednostnega,« so poudarili. Tako v laboratoriju v švedskem Stockholmu niso vedeli, da ga morajo obravnavati po hitrem postopku, so poudarili pri Wadi.

Kritični so bili tudi v ameriškem olimpijskem komiteju, kjer so zapisali, da gre za »novo poglavje v sistematičnem omalovaževanju čistega športa s strani Rusije«. »Skupna odgovornost celotne olimpijske skupnosti je varovanje integritete športa ter da od športnikov, trenerjev in vseh vpletenih zahteva upoštevanje najvišjih standardov,« so sporočili.

V Rusiji pa so pozdravili odločitev Casa. »Jutri bo vsa država podpirala njo in naše čudovite drsalke na posamični tekmi,« so zapisali na ruskem olimpijskem komiteju. Tudi v Kremlju so poudarili, da jih veseli, da bo lahko Valijeva nastopila.

Cas je danes zavrnil pritožbe Moka, Wade in Mednarodne drsalne zveze na dopinški postopek proti Valijevi ter preklical začasno prepoved nastopanja za 15-letno rusko drsalko. Za športnico, ki je bila 25. decembra lani pozitivna na dopinškem testu, to ne pomeni, da je primer zaključen in da je oprana vse krivde.

Na Casu so kot razloge za svojo odločitev navedli, da gre pri 15-letnici za »zaščiteno osebo« v dopinških postopkih. Celotna situacija v zvezi z njenim domnevnim dopingom je še nejasna, zato bi bilo nepravično, da se tekmovalka na podlagi doslej znanih podatkov suspendira.

Pri 15-letnici so potrdili navzočnost zdravila trimetazidin, metaboličnega sredstva, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice. Wada ga je prepovedala, ker lahko poveča učinkovitost pretoka krvi in prispeva k vzdržljivosti.