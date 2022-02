Do prihoda policije in reševalcev v omenjeno restavracijo v nedeljo zvečer se je več domnevno zastrupljenih gostov že onesvestilo. Osem so jih zato hitro prepeljali v bližnje bolnišnice. Stari so bili od 33 do 52 let. Najstarejši, 52-letni moški, je kasneje umrl, poroča na svoji spletni strani nemški Deutsche Welle. Življenje ostalih ni ogroženo, ostajajo pa na zdravljenju v bolnišnicah.

Kaj je povzročilo simptome hude zastrupitve, zaenkrat ni povsem jasno, preiskava je v teku. A domnevno gre za zastrupitev s pijačo, katero točno, ni znano. Policija je za Bavarski radio (BR) razkrila le, da trenutno preiskuje sum uboja iz malomarnosti. Osumljenca še niso identificirali, preiskava poteka v več smereh, so povedali.