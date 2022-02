Pihal bo jugozahodni veter, ki bo na Štajerskem in v Pomurju okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na vzhodu do 11 stopinj Celzija. V torek bo večinoma oblačno. Padavine se bodo zjutraj na zahodu krepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Pozno popoldne bo dež oslabel, nastajale bodo še krajevne plohe. Meja sneženja bo med 800 in 1300 metri nadmorske višine. Ob morju bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Krepil se bo jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, hladna fronta je dosegla srednjo Evropo. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka toplejši in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas še povečini sončno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem na območju Istre in Kvarnerja bo občasno lahko deževalo. V torek bo večinoma oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda zajele vse sosednje pokrajine. V Alpah bo snežilo. Popoldne bodo padavine slabele, pojavljale se bodo plohe. Ob severnem Jadranu bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev krepila. V torek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.