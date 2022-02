»Dobra novica: Most Ambassador je spet odprt,« je pozno v nedeljo na Twitterju zapisal kanadski minister za promet Omar Alghabr. Zahvalil se je policiji in vsem, ki so k temu prispevali. Odprtje mejnega prehoda so kmalu zatem potrdile tudi kanadske mejne oblasti, ki pa so dodale, da odsvetujejo nenujna potovanja.

Upravljavec mostu iz Detroita je prav tako naznanil odprtje in to pozdravil predvsem kot dobro novico za gospodarstvi Kanade in ZDA. Zaradi protestov so namreč avtomobilska podjetja v obeh državah začela zapirati tovarne in zmanjševati proizvodnjo.

Policija je z odstranjevanjem teden dni trajajoče blokade protestnikov po odločitvi sodišča začela minuli konec tedna. V soboto so odpeljali večino vozil, nekaj sto protestnikov pa ni hotelo oditi. Policija je pridržala med 25 in 30 protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kanadsko protestno gibanje traja že več tednov, razvilo pa se je iz prvotnih protestov tovornjakarjev, ki so zahtevali odpravo obveznega cepljenja za voznike, ki prečkajo mejo med ZDA in Kanado. Vendar se je nato gibanje razširilo, protestniki, ki so zasedli tudi središče Ottawe, pa si zdaj prizadevajo za splošno ukinitev obveznega cepljenja.

Protesti po vzoru kanadskih so se razširili tudi v več drugih držav, vključno s Francijo, Nizozemsko, Švico, Avstralijo in Novo Zelandijo.

Prav danes se več sto vozil in tovornjakov pripravlja na vstop v Bruselj, kjer so sicer oblasti že prepovedale napovedan protest. Ta je minuli konec tedna že potekal v Parizu, od koder se je okoli 1300 vozil nato napotilo proti belgijski prestolnici in do nedelje zvečer prispelo do mesta Lille, še piše AFP.