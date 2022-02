Super bowl je z naskokom največji športni dogodek v ZDA. Finale profesionalne lige ameriškega nogometa povezujemo z mnogimi rečmi. Z vrtoglavimi cenami za TV oglase med prenosom, ki so letos dosegli rekordnih 7 milijonov dolarjev za 30 sekund in bili že 3. februarja razprodani. S spektakularnimi glasbenimi nastopi med polčasom, ki se po umetelnosti pogosto kosajo z otvoritvami olimpijskih iger. Ne nazadnje pa s prestižem, ki ga pokal Vinca Lombardija prinaša zmagovalnemu moštvu in mestu, v katerem domuje. Zadnji vidik gre letos še posebej izpostaviti, saj je bil celoten dogodek orkestriran kot svečana umestitev Los Angelesa, kjer je Super bowl tokrat potekal, na zemljevid velikih NFL mest. Zdi se namreč šokantno, a eno od popkulturno najpomembnejših mest na svetu in drugo najpremožnejše mesto v ZDA med leti 1995 in 2016 ni premoglo niti enega profesionalnega moštva ameriškega nogometa, zadnji Super bowl pa so tam igrali pred 30 leti.

Skromni so bili tudi rezultati domačih ekip, ko se je ameriški nogomet v Los Angelesu igral. Do te sezone je Los Angeles slavil le en Super bowl in sicer leta 1984, ko so zmagali LA Raiders. Doslej so NFL v Los Angelesu zaznamovale tudi prazne tribune. Poleg skromnih rezultatov je množičnemu izogibanju tekem NFL ekip iz Los Angelesa botrovala neposrečena postavitev nekdanjega stadiona v eno najbolj nevarnih četrti mesta – zloglasni South central. Kar je odganjalo razvajene hollywoodske zvezdnike, je po drugi strani, predvsem v vrste navijačev LA Raiders, v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja močno privlačilo marginalizirano črnsko skupnost in tedanje vzhajajoče zvezde rapa, kot so Ice Cube, Dr. Dree, Snoop Dogg in mnoge druge.

Danes je situacija drugačna. Lastnik LA Rams Stan Kroenke je leta 2015 zagnal projekt gradnje najdražjega stadiona na svetu, ki je stal okoli 6 milijard dolarjev. Razkošje leta 2020 dokončanega stadiona SoFi je ob boljših rezultatih LA Rams, sproščanju ukrepov ter slabših rezultatih košarkarjev LA Lakers na tribune v tej sezoni uspel privabiti največje ameriške zvezdnike. V poklon na raperske korenine NFL navijaštva v mestu pa so tokrat za šov ob polčasu angažirali prej omenjena raperja Dr. Dreja in Snoop Dogga. Družbo so jima delali še Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar in gost presenečenja 50 cent. Bolj kot posebni učinki in izzivanje škandala je bila tokrat v ospredju glasba, venček rap in hiphop uspešnic pa je požel glasen aplavz občinstva. To je bil sploh prvi nastop ob polčasu Super bowla z rapom v ospredju.