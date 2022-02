Zajcu posamična kolajna ušla, danes v lov nanjo skupaj z ekipo

Slovenski skakalci so na veliki skakalnici na olimpijski tekmi dosegli lep ekipni uspeh. Šesto mesto Timija Zajca, deseto Petra Prevca, enajsto Lovra Kosa in dvanajsto Ceneta Prevca potrjujejo to ugotovitev in so dober obet pred današnjo ekipno tekmo.