Podeželski učitelj in levičarski sindikalist Pedro Castillo, ki je bil lani izvoljen za predsednika države z obljubami o radikalnih socialnih in ekonomskih spremembah v Peruju, se je znašel v političnih škripcih, ki jih poskuša rešiti z novo vladno garnituro. Po šestih mesecih vladanja je minuli torek imenoval svoj četrti vladni kabinet. V enem tednu je to že drugi poskus rekonstrukcije vlade, tokrat je njeno vodenje podelil dosedanjemu ministru za pravosodje in človekove pravice, 79-letnemu Anibalu Torresu. Od prevzema mandata 28. julija lani je Castillo zamenjal 21 ministrov, kar je perujski zgodovinski rekord.

Torres je na položaju premierja nasledil konservativca Hectorja Valerja, člana Opusa Dei, ki je opravljal to funkcijo zgolj tri dni; imenovan je bil v začetku prejšnjega tedna, potem ko je s tega položaja odstopila Mirtha Vasquez. Prvi premier v Castillevem mandatu pa je bil Guido Bellido Ugarte, ki je na zahtevo predsednika države zapustil vlado po dveh mesecih.

Številni razlogi za umik premierjev Konservativni Valer se je moral prejšnji teden umakniti s premierskega stolčka, potem ko so perujski mediji razkrili njegovo vpletenost v več kaznivih dejanj, povezanih s korupcijo. Uradno je obtožen tudi družinskega nasilja nad ženo in hčerjo. Za državnega poslanca je bil izvoljen iz vrst neofašistične stranke Ljudska obnova, ki jo je zatem zapustil. Njegov odstop pa je bil predsednik države prisiljen zahtevati pod pritiski ogorčene javnosti in zlasti njegove leve stranke Svobodni Peru. Pred Valerjem je bila premierka odvetnica Mirtha Vasquez, nekdanja poslanka in znana aktivistka za človekove pravice ter za pravice staroselskih skupnosti, ki je vztrajala na tem položaju le štiri mesece. Prvega februarja je podala odstop skupaj s celotnim ministrskim kabinetom z utemeljitvijo, da se predsednik države ne zavzema dovolj za boj proti korupciji znotraj vladnih struktur in se prepušča manipulaciji ožjih sodelavcev. Minister za notranje zadeve pa je odstopil zato, ker ga Castillo ni podprl pri obračunu z direktorji policije. Pred tem je vlado dva meseca vodil Bellido Ugarte, njegovo imenovanje pa je bilo od samega začetka sporno, ker ga preiskujejo zaradi domnevne podpore terorizmu na osnovi njegove izjave, ki jo je podal junija. Očitajo mu, da naj bi v izjavi zagovarjal maoistično gverilsko skupino Svetleča pot, ki se je konec prejšnjega stoletja bojevala proti državi.

Novi premier je zvesti predsednikov sodelavec Politična zmeda in napetost v začetku petletnega Castillevega mandata sta torej precejšnji. V mnogih komentarjih mu pripisujejo, da ni kos nalogi predsednika države – ta je v Peruju obenem vodja vlade –, da nenehno ponuja politično strelivo desni opoziciji, da vlada improvizirano, neodgovorno in kaotično. Castillo pa se opravičuje za svojo politično nerodnost in naivnost rekoč: »Učim se vsak dan.« Z najnovejšim imenovanjem Torresa za prvega ministra stavi na enega izmed svojih najzvestejših sodelavcev, saj je Torres poleg še štirih drugih ministrov edini, ki je bil v vseh sestavah vlad pod Castillem. Torres je po poklicu odvetnik, po lanski Castillevi zmagi pa je vodil predsednikovo obrambno strategijo, s katero je ovrgel pritožbe o volilni prevari, ki jih je sprožila nasprotna kandidatka v drugem krogu predsedniških volitev, desničarka Keiko Fujimori.