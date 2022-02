Alenka Sottler, ilustratorka: Ustvarjalnost nas nauči reševati probleme

'Slovenska ilustracija je odlična,« pravi akademska slikarka Alenka Sottler, »začele so jo starejše ilustratorke in tudi jaz sem njihova dedinja.« Za svoje izjemno delo je ilustratorka prejela že mnoge nagrade in priznanja, nedavno je njeno ime odmevalo tudi v ZDA, ko je ugledna ameriška založba Princeton University Press izdala nenavadno knjigo The original Bambi (Izvirni Bambi) z njenimi ilustracijami. Te dni je pogodbo za slovensko izdajo sklenila tudi Mladinska knjiga.