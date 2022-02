»Osvojili smo vse!« S temi besedami so pri nogometnem klubu Chelsea iz Londona pospremili zmago v letošnjem finalu klubskega svetovnega prvenstva proti južnoameriškemu prvaku Palmeirasu iz Sao Paula (2:1 po podaljšku), vse skupaj pa pospremili s kolažem fotografij slavja iz vseh tekmovanj, ki so jih osvajali v zadnjih letih – lovorika za svetovnega klubskega prvaka je bila namreč še zadnja, ki je manjkala v njihovih vitrinah. Odkar je klub leta 2003 prevzel Roman Abramovič, so modri tako osvojili vse možne domače (prvenstvo in oba pokala ter superpokal), evropske (liga prvakov, liga Evropa, evropski superpokal) in zdaj še edino razpoložljivo globalno lovoriko (svetovno klubsko prvenstvo). Številne tudi večkrat.

Da bo zmagovalec naslov svetovnega prvaka osvojil prvič, je bilo sicer znano že pred turnirjem v Abu Dabiju, saj nihče od sodelujočih klubov te lovorike pred tem še ni imel. Izmed finalistov pa je Palmeiras svojo edino priložnost zapravil leta 1999 še v medcelinskem pokalu, ko je izgubil proti Manchestru Unitedu, medtem ko jo je Chelsea pred desetimi leti, ko ga je premagal brazilski Corinthians. Zmago je modrim sicer tri minute pred koncem podaljška prinesel Kai Havertz, isti igralec, ki je Londončanom tudi zagotovil nastop v Abu Dabiju, saj je bil strelec odločilnega gola tudi v finalu lige prvakov maja lani proti Manchestru Cityju. Tokrat je 22-letni Nemec v 117. minuti zadel z enajstmetrovke (z igro z roko jo je zakrivil Luan), potem ko v prvem polčasu rednega dela ni bilo zadetkov, v drugem pa je v 55. minuti za modre zadel Rumelu Lukaku in je devet minut kasneje z enajstmetrovke izenačil Raphael Veiga. Pred tem je z roko igral branilec Chelseaja Thiago Silva, ki je sicer odigral brezhibno in so ga zato izbrali tako za najboljšega igralca finalne tekme kot za dobitnika zlate žoge za najboljšega igralca turnirja. »Neskončno sem vesel. Na to sem čakal 37 let, v ozadju te lovorike je ogromno odrekanja, a zdaj je vse poplačano,« je povedal Thiago Silva, medtem ko je Chelseajev trener Thomas Tuchel, ki je v Abu Dabi zaradi obolelosti za covidom-19 pripotoval šele na predvečer finala in je izpustil polfinalno tekmo proti Al Hilalu iz Savdske Arabije, dodal: »Bilo je težko, saj sem se neizmerno veselil tega tedna, a sem obenem povsem zaupal svojim sodelavcem, igralcem… In imel sem prav, opravili so fantastično delo, skupaj pa smo ga nadgradili z lovoriko, ki jo podarjamo našemu lastniku in navijačem.«

Tretje mesto so osvojili nogometaši Al Ahlyja (Egipt), ki so v malem finalu s 4:0 premagali Al Hilal.