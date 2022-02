Ljubljanski hokejisti so na najboljši možen način prekinili niz treh porazov v ligi ICEHL in dosegli pomembno zmago v boju za prvo šesterico, ki ima neposredno zagotovljeno končnico. Za nameček so danes v gosteh premagali vodilno zasedbo lige.

To je bil prvi obračun v regionalnem tekmovanju po devetih dneh, saj so zaradi okužb pri Bolzanu morali odpovedati oziroma prestaviti dve tekmi z južnotirolsko ekipo. A Ljubljančani so ohranili tekmovalni ritem, saj so sredi tedna v polfinalu DP premagali večne tekmece z Jesenic in se gladko uvrstili v finale.

Dobro formo so ohranili tudi danes. Tako strelsko, saj so proti eni najmočnejših ekip v ligi imeli kar 38 strelov, kot tudi borbeno, s katero so zdržali nalete tekmecev.

V vratih so imeli zeleno-beli danes razpoloženega Paava Hölsäja, ki je sicer dobil prvi zadetek na tekmi v deveti minuti. A gostje so se hitro pobrali, že v 14. minuti je Jaka Sodja poskrbel za izenačenje.

To je bil za dolgo časa tudi zadnji gol na tekmi, čeprav sta obe ekipi v nadaljevanju uprizorili zelo bojevito predstavo. Ljubljančani so bili za odtenek boljši in nevarnejši, toda priložnosti Sebastiena Picheja, Daniela Murphyja, Aleša Mušiča, Aljoše Crnoviča in Nika Simšiča so ostale neizkoriščene. Precej dela je imel tudi ljubljanski vratar, a je tekmo pripeljal do neodločenega izida vse do sredine zadnje tretjine.