Večina nezadovoljnih delavcev umaknila odpovedi, grenak priokus ostaja

V Steklarni Hrastnik so se odzvali na potezo nekaj deset delavcev, ki so vodstvu izročili odpovedi zaradi domnevno vse slabših delovnih razmer. V vodstvu in sindikatu menijo, da gre za pritiske posameznikov na vodstvo, zato je večina, ne pa vsi, odpovedi že umaknila. Z nekaterimi pa tudi ne želijo več nadaljevati skupne poti.