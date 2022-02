Enakovreden prvi večni spomladanski derbi je pripadel Olimpiji, čeprav je bil statistično nekoliko boljši Maribor. Toda ta je v napadu naredil premalo, kar pomeni, da je še deveti večni derbi in 51. skupno, odkar je v prvo ligo prišla nova Olimpija, končal brez zmage. Ljubljančani so tako po zaostali tekmi in zmagi z Muro spomladi vpisali nove tri točke, s tem pa so se vključili v boj za vrh, ki ga zaseda Koper z 41 točkami, Maribor, ki na zmago na derbiju čaka od septembra 2019, je drugi z 39, Olimpija pa tretja s 37 točkami, ima pa še tekmo v dobrem.

Uvod tekme ni postregel s posebej razburljivo predstavo, prvi je proti vratom streljal Almedin Ziljkić, ko je v četrti minuti poskusil z roba kazenskega prostora, toda Ažbe Jug je bil na mestu. Sicer pa je bilo še nekaj strelov, ki niso bili posebej nevarni, v 22. minuti pa je s prostega strela z desne strani Martin Milec skušal presenetiti Ivana Banića, a je žoga zadela vratnico.

Enajstmetrovka Olimpiji odprla vrata do zmage Mariborčani, ki so bili vse konkretnejši, so spet nevarno zagrozili v 24. minuti, ko je streljal Jan Repas, Banić pa je dobro posredoval. V 38. minuti je ljubljanskega vratarja k novi obrambi prisilil še nekdanji član Olimpije Đorđe Ivanović. Čeprav je domača zasedba nekoliko bolje začela drugi polčas, so gostje bili tisti, ki so prvi nevarneje zagrozili, spet je bil pri strelu Ivanović, a je bil premalo natančen v kazenskem prostoru. Sicer pa je bilo pravih priložnosti malo ob borbeni igri obeh ekip, v 65. minuti pa so gosti zadeli prek Ognjena Mudrinskega, a je bil Gregor Sikošek ob podaji v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 0:0. So pa Ljubljančani povedli v 72. minuti, in sicer z bele pike, ko je enajstmetrovko uspešno izvedel Mustafa Nukić in dosegel svoj osmi gol sezone, s čimer je drugi strelec lige. Do najstrožje kazni je prišlo po pregledu z VAR, ki je pokazal igranje z roko Maxa Watsona. Maribor je nato iskal izenačenje, vendar z izjemo nenatančnega odprtega strela Repasa mu česa več ni uspelo narediti.